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Голосовые помощники дали маленьким детям доступ в интернет
Фото: pexels.com/Andrea Piacquadio

Голосовые помощники дали маленьким детям доступ в интернет

Полина Долганова

Технологии

Маленькие дети теперь могут выходить в интернет с помощью голосовых помощников. Об этом сообщила доцент кафедры общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Дарья Быльева.

Эксперт уточнила, что смартфон стал основной игрушкой для детей нового поколения, а голосовые помощники позволяют им выходить в Сеть в неограниченном количестве.

Быльева пояснила, что детям очень непросто формулировать интересующие их вопросы в письменном виде, поэтому сейчас голосовые помощники расширяют свои возможности в сфере воспитания и образования.

— Не нужно родителям читать книжку, отвечать на вопросы — дал виртуального помощника: он и на вопрос ответит, и книжку почитает, и в игру поиграет. А в обучении какие возможности… — рассказала специалист в комментарии для «Мир 24».

Она добавила, что нововведения позволят детям быстрее учить иностранные языки и поправлять логопедию.

Безусловно, риск того, что голосовые помощники заменят привычное родительское воспитание, все еще волнует экспертов.

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