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Выставка «Свет звезды и лабиринт Минотавра» откроется в Музее современного искусства
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Выставка «Свет звезды и лабиринт Минотавра» откроется в Музее современного искусства

Ольга Маркова

Культура

Внутренняя жизнь человека и его память — именно им посвящена новая выставка «Свет звезды и лабиринт Минотавра», которая открывается в Московском музее современного искусства.

Автор художественных работ Алексей Дубинский. Экспозиция ждет зрителей с 9 апреля по 16 мая, сообщается на сайте музея.

Основная составляющая экспозиции — это тринадцать живописных полотен, на которых изображена комната. В данном случае комната — это и конкретное место, и пространство сознания художника. В итоге вымысел переплетается с реальностью.

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живописьСовременное искусствовыставка
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