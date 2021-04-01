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Эксперт объяснил, почему не будет дефицита сахара
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, почему не будет дефицита сахара

Елена Фролова

Товары

Продажу своей продукции в торговые сети приостановили сахарные заводы. Сделано это для того, чтобы дождаться субсидий от государства. Дело в том, что пока в процедуре их получения пока не все ясно. Когда ситуация станет понятнее, все начнут «отгружать мегатонны сахара». Такое мнение высказал старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

— С 1 апреля российские власти изменили правила игры. Они обещали производителям выдать субсидию. При этом пока, процедура получения и оформления документов непонятна игрокам рынка, — объяснил эксперт.

По его мнению, производители хотят быть уверены, что они получат обещанную поддержку. Как только ситуация станет понятной, то по словам специалиста, все сахарные заводы станут отгружать свой товар в больших объемах, лишь бы поскорее получить субсидию, отмечает телеканал «360».

Евгений Иванов также добавил, что в настоящее время производители боятся допустить ошибки при оформлении продажи. При этом он добавил, что запас сахара у них огромен – хватит до начала следующего сезона, поэтому дефицита не будет.

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