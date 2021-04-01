Новая жена Жигунова объяснила, почему они отменили свадебное торжество

Фото: instagram/zhigunov_sergey

Новая жена актера Сергея Жигунова, журналистка Виктория Ворожбит рассказала, что свадьбу со звездой «Моей прекрасной няни» пришлось перенести из-за пандемии. Девушка опубликовала в своем Instagram пост с подробным рассказом о несостоявшемся торжестве.

По словам Виктории, свадьба должна была пройти в Ялте, однако там не удалось найти нужное платье. Тогда журналистка обратилась к модельеру из Владивостока.

В итоге свадьба не состоялась по причине болезни супругов — они оба заболели коронавирусом.

Позднее пара сыграла свадьбу в Москве, и невесте все же удалось примерить заказанное из Владивостока платье.

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