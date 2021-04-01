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Новая жена Жигунова объяснила, почему они отменили свадебное торжество
Фото: instagram/zhigunov_sergey

Новая жена Жигунова объяснила, почему они отменили свадебное торжество

Полина Долганова

Звезды

Новая жена актера Сергея Жигунова, журналистка Виктория Ворожбит рассказала, что свадьбу со звездой «Моей прекрасной няни» пришлось перенести из-за пандемии. Девушка опубликовала в своем Instagram пост с подробным рассказом о несостоявшемся торжестве.

По словам Виктории, свадьба должна была пройти в Ялте, однако там не удалось найти нужное платье. Тогда журналистка обратилась к модельеру из Владивостока.

В итоге свадьба не состоялась по причине болезни супругов — они оба заболели коронавирусом.

Позднее пара сыграла свадьбу в Москве, и невесте все же удалось примерить заказанное из Владивостока платье.

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Сергей Жигуновсвадьбажена
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