Эксперт назвал главные риски займа у нелегальных кредиторов

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Если брать деньги у нелегальных кредиторов, то это может вылиться в большие имущественные потери, а также поставить под угрозу здоровье самого заемщика. Об этом сообщил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

— Нелегальные кредиторы выдают займы гражданам, не имея на это никаких прав. Многие из них работают в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), либо индивидуального предпринимательства, — рассказал Евгений Балычев.

Помимо этого, они могут быть обычными частными лицами, действующими через Сеть. Во всех этих случаях таится большое число опасностей. Например, кредит выдадут под процентную ставку, значительно превышающую установленную Центробанком для легальных участников финансового рынка, отмечает «Радио 1». Кроме того, можно лишиться оставленного под залог имущества или столкнуться с незаконными методами выбивания долгов.

Как пояснил Евгений Балычев, обращаясь за займом всегда нужно проверять, находятся ли сведения о данном банке в реестре участников финансового рынка ЦБ РФ. Удобнее всего это делать с помощью официального сайта регулятора. Уточняется, что на территории нашей страны кредиты могут выдавать финансовые и микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные и сельскохозяйственные кредитные кооперативы.

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