Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Президент РФ и наследный принц Саудовской Аравии обсудили проблемы изменения климата
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ и наследный принц Саудовской Аравии обсудили проблемы изменения климата

Никита Абрамов

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили во время телефонного разговора проблемы глобального изменения климата и сотрудничество в сфере защиты окружающей среды. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

— Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая «зеленую» энергетику, — следует из сообщения.

Отмечается, что разговор произошел по инициативе саудовской стороны. Наследный принц рассказал о выдвинутых Саудовской Аравией экологических инициативах, которые послужат сокращению выбросов парниковых газов в ближневосточном регионе. В свою очередь, Путин сообщил об усилиях, которые предпринимает Россия в природоохранной сфере, говорится в сообщении пресс-службы.

Читайте также: Власти Британии хотят обязать производителей сигарет оплачивать уборку окурков

ЭкологияВладимир ПутинСаудовская Аравия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Все мнения
О проекте
Читайте нас в