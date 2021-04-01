Президент РФ и наследный принц Саудовской Аравии обсудили проблемы изменения климата

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили во время телефонного разговора проблемы глобального изменения климата и сотрудничество в сфере защиты окружающей среды. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

— Обсуждены актуальные вопросы российско-саудовского сотрудничества. Особое внимание уделено перспективам взаимодействия по проблематике глобального изменения климата и защиты окружающей среды, включая «зеленую» энергетику, — следует из сообщения.

Отмечается, что разговор произошел по инициативе саудовской стороны. Наследный принц рассказал о выдвинутых Саудовской Аравией экологических инициативах, которые послужат сокращению выбросов парниковых газов в ближневосточном регионе. В свою очередь, Путин сообщил об усилиях, которые предпринимает Россия в природоохранной сфере, говорится в сообщении пресс-службы.

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