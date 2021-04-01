Представитель турагентства объяснил, почему россиянам рано лететь на Кипр

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Кипр открыл границы для всех туристов из России с 1 апреля. Это популярное направление для россиян, заявил управляющий партнер турагентства Антон Горальчук в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы». Однако пока такие путешествия действуют с рядом оговорок, поэтому лететь россиянам на Кипр еще рано.

— Проблема в том, что до конца апреля на Кипре действуют серьезные ограничения: местные жители могут выходить из дома два раза в день – по рабочим дням. По выходным – трижды в день по смс-паролям. Насколько там жива сфера обслуживания, сказать сложно, — отметил эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Кипр открылся для россиян

Горальчук добавил, что действует распоряжение Правительства России 635-р, который регулирует открытие границ со странами, Кипра в списке стран, с которыми возобновлено авиасообщение – нет.

— Рейсы, которые выполняются на Кипр – эвакуационные, гуманитарные, грузопассажирские. Реализация туров на такие рейсы Росавиацией запрещена. Вы можете купить билет и улететь. Но туроператор не может купить тур с перевозкой, — сообщил собеседник.

Эксперт добавил, что «цены на билеты не космические 25 тысяч рублей туда и обратно», вопрос в том, сколько рейсов будет выполняться. Он напомнил, что для путешествия на Кипр нужно сдать первый ПЦР-тест не менее чем за 72 часа перед прилетом и после прилета на Кипр за 30 евро.

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