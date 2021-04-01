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«Оборотная сторона трагедии»: Клара Новикова рассказала о шутках на поминках
Фото: Официальная страница Клары Новиковой ВКонтакте (@klaranovikovaofficialpage)

«Оборотная сторона трагедии»: Клара Новикова рассказала о шутках на поминках

Ростислав Зубков

Культура

Шутить можно над чем угодно, и даже на поминках принято вспоминать веселые истории об усопшем. Об этом 1 апреля, в День смеха, рассказала «Вечерней Москве» народная артистка России Клара Новикова.

По ее мнению, не существует табуированных тем для шуток.

— Нет закрытых тем, нет. Важно, как ты это сделаешь. Нужно шутить так, чтобы людям было смешно, а не трагично, — пояснила Новикова.

По ее словам, юмор помогает человеку выжить в самые сложные моменты жизни.

— Даже после похорон близких людей потом вспоминается что-то смешное. Конечно, это трагедия, но почему после похорон всегда по традиции проводят поминки? Чтобы дать тебе немного отойти от всего этого. Ведь на поминках так часто вспоминают смешные моменты и истории, связанные с покойным. Его вспоминают светло, а не мрачно, — обратила внимание актриса.

Она также указала, что юмор — это оборотная сторона трагедии.

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