РХТУ и «Российские студенческие отряды» подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Миусская площадь, 9 Карта всех событий

Российский химико-технологический университет (РХТУ) им. Д. И. Менделеева и «Российские студенческие отряды» (РСО) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 30 марта.

На основании соглашения планируется организовать профессиональное обучение студентов РХТУ им. Д. И. Менделеева по всем направлениям деятельности студенческих отрядов. По словам ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Александра Мажуги, история университета неразрывно связана с развитием движения студенческих отрядов.

Одной из задач соглашения станет формирование благоприятных условий для развития научной деятельности и организации работы студенческих отрядов. Как отметил командир Центрального штаба РСО Михаил Киселев, подобное сотрудничество выведет работу на новый уровень.

— Мы рады, что главный химический вуз страны стал частью большого студенческого движения, — добавил Киселев.

Он подчеркнул, что соглашение позволит не только привлечь студентов РХТУ в студенческие отряды, но и создать новые направления, которые будут иметь отклик у молодежи.

Читайте также: Культурно-образовательный уровень регионов выводят на новую ступень