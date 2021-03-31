Культурно-образовательный уровень регионов выводят на новую ступень

Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

В Москве и Санкт-Петербурге сосредоточены все главные культурные институции страны. Здесь лучшее образование, самые именитые педагоги, в столицах находятся самые главные музеи, самые лучшие театры и филармонии. Неудивительно, что такое обилие культурной жизни ежегодно влечет в Москву и Питер тысячи молодых людей, жаждущих знаний и впечатлений.

Чтобы сделать высокое искусство в России полицентричным, по поручению президента Российской Федерации в рамках нацпроекта «Культура» в Севастополе, Кемерове, Калининграде и Владивостоке создаются уникальные комплексы, включающие в себя филиалы Московской государственной академии хореографии, Центральной музыкальной школы при московской консерватории и Российского государственного института сценических искусств, а также театры и филиалы крупнейших музеев страны.

Ближе, чем кажется



От Калининграда до Москвы два часа лету. От Севастополя до Симферополя — час езды, а оттуда до Москвы — два с половиной на самолете. Рейс Кемерово — Москва летит чуть больше четырех часов — тоже терпимо. Владивосток же воспринимается не только москвичами, но и жителями европейской части страны и западной Сибири как нечто недосягаемое, а самим жителям города восходящего солнца легче отправиться на выходные в Китай, чем слетать в Москву или Питер.

Однако во Владивостоке есть, к примеру, филиал Мариинского театра — даже лететь никуда не нужно. А в скором времени на острове Русский достроят и культурно-образовательный комплекс. В ходе визита во Владивосток заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова посетила строительную площадку, а также пообщалась с коллективами уже действующих на территории региона филиалов ЦМШ, РГИСИ и МГАХ.

— Конечно, очень важно иметь возможность получать такое уникальное образование, не уезжая далеко, за несколько тысяч километров в Москву. Именно поэтому лучшие педагоги, лучшие методики будут сосредоточены в этих четырех городах, где строятся наши комплексы, — сказала замминистра. — Здания для наших учреждений культуры на острове Русский строятся по графику, но, несмотря на то что филиалы пока еще не имеют собственных зданий, они уже вовсю работают.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

Так, к примеру, филиал Центральной музыкальной школы пока что работает в стенах Дальневосточного государственного института искусств. Сейчас в филиале учатся 43 ребенка. Директор филиала «Приморский» Алексей Ещенко рассказывает, что для обучения детей закупили массу новых музыкальных инструментов: пианино и рояли японского и отечественного производства, флейты, кларнеты, духовые инструменты и многое другое.

— Обмен опытом между педагогами, работающими в филиале, и педагогами, работающими в головном учреждении ЦМШ, происходит постоянно. До пандемии педагоги из головного учреждения регулярно приезжали во Владивосток для проведения открытых уроков. Теперь обмен опытом происходит в дистанционном режиме, — говорит Алексей Ещенко.

Безусловно, Москва и Санкт-Петербург притягивают таланты как магнит, однако не стоит недооценивать уровень региональных педагогов культурных образовательных учреждений. Тем не менее было удивительно слышать, что в филиале ЦМШ «Приморский» флейту преподает специалист из Санкт-Петербурга, виолончель — преподаватель из Москвы, ударные — преподаватель из Донецка. На вопрос, можно ли пообщаться с кем-то из московских педагогов, Алексей Ещенко ответил утвердительно и принялся искать в записной книжке телефона номер Терезы Чарыевой, солистки оркестра Приморской сцены Мариинского театра, по совместительству преподающей в ЦМШ.

В душе я ромнтик



Тереза Чарыева живет во Владивостоке уже семь лет.

— На моих глазах меняется обстановка в городе. Театр строился рядом с трущобами — это было самое темное место города. Сейчас оно преображается. И люди меняются, становятся фанатами театра, следят за нашей жизнью, ходят на спектакли. До пандемии зрители приезжали из Японии, Кореи, Китая, — рассказывает она.

Тереза Чарыева сама окончила Центральную музыкальную школу, а затем и консерваторию. В перестройку переехала из Москвы в Минск, где проработала много лет.

— Помню, как мы с девочками приехали на конкурс в Петербург, жили в общежитии училища рядом с Мариинкой. И тогда я думала, что в Петербург я, конечно, не поеду — здесь и своих кадров достаточно, своя молодежь, но в Мариинском театре очень хотелось бы поработать, — вспоминает Тереза Чарыева.

Так случилось, что через пару лет ей поступило приглашение на работу из приморского филиала Мариинского театра — так и поверишь в чудо. Во Владивостоке никогда не было преподавателя арфы, и Чарыева стала своего рода миссионером от мира музыки.

— Я привезла сюда свою арфу в салоне самолета. Меня пускать не хотели, и пришлось прямо на досмотре в Шереметьеве играть «Щелкунчика», — смеется Тереза Чарыева. — Они не смогли устоять.

На вопрос, как можно решиться на такие кардинальные перемены в жизни, на переезд буквально в другой конец страны, Тереза Чарыева задумчиво отвечает: «Наверное, в душе я романтик». Но на романтике долго не протянешь, дух авантюризма быстро закончится, если не подпитывать его новыми авантюрами.

— Это не так сложно, если ты хочешь не просто доживать до пенсии, а развиваться, — говорит Чарыева. — Я — ученица легендарной Веры Дуловой, народной артистки СССР. Она очень щедро делилась знаниями со своими ученикам, мы были у нее как родные дети. Мне хочется передать это отношение, хочется нести людям этот редчайший инструмент. И потом, Дулова даже на Северном полюсе была с арфой, а вы говорите — Владивосток.

Культурный столп



Как уже говорилось выше, культурно-образовательный комплекс во Владивостоке строится на острове Русский. В него войдут музейно-выставочный центр, концертный зал Приморской сцены Мариинского театра, филиал РГИСИ — Приморская Высшая школа музыкального и театрального искусства, филиал Московской государственной академии хореографии и филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского «Приморский». Строительство комплекса завершится к концу 2023 года, однако часть учебных помещений могут сдать уже в этом году.

Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ

— Архитектурные решения комплекса обсуждались с общественностью Владивостока и очень трепетно вписываются в архитектурную среду. Во Владивостоке архитектура комплекса будет напоминать большой трехлистник. Думаю, это будут очень красивые объекты, которые будут с удовольствием посещать туристы, — отметила Ольга Ярилова.

Комплекс — это не просто культурный объект и точка притяжения туристов. Фактически появление таких «культурных столпов» в макрорегионах станет концентрировать вокруг себя специалистов, позволит растить молодежь. Даже если окончив филиал ЦМШ молодой музыкант захочет отучиться в московской консерватории, он сможет вернуться на родину и чувствовать себя востребованным.

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