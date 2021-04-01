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Останкинская телебашня присоединится к акции «Зажги синим!»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Останкинская телебашня присоединится к акции «Зажги синим!»

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к2 Карта всех событий

Телецентр «Останкино» примет участие в акции «Зажги синим!», приуроченной ко Дню распространения информации о проблеме аутизма, 2 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Таким образом, в пятницу Останкинская телебашня зажжет синюю подсветку в поддержку людей с аутизмом. Цель данной акции — привлечение внимания к заболеванию, а также изменение отношения к таким людям в социуме.

— С 18:00 до 24:00 подсветка башни сменится на синий цвет, а на медиафасаде будет транслироваться ролик фонда «Выход», который оказывает поддержку людям с расстройством аутистического спектра (РАС), — приводит слова пресс-службы РИА Новости.

Уточняется, что в пятницу, 2 апреля, также синим цветом зажгутся телебашни РТРС в Великом Новгороде, Грозном, Казани и других крупных городах России.

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