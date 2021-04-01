Две российские подлодки устроили дуэль на Балтике

Фото: Минобороны РФ

Учебную подводную дуэль провели в Балтийском море у побережья Калининградской области две российские дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ). Об этом сообщили в Балтийском флоте в четверг, 1 апреля.

— ДЭПЛ «Петропавловск-Камчатский» осуществила поиск «неприятельской» подлодки, роль которой была возложена на подводную лодку «Волхов», — рассказали во флоте.

Экипажи оттачивали навыки атаки и контратаки подводных суден противника с применением оружия и гидроакустических средств. Обе лодки построены для Тихоокеанского флота, они отрабатывают свои задачи перед переходом к своему постоянному месту базирования, отмечает Интерфакс.

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