Три российские атомные подлодки впервые одновременно всплыли во льдах

Фото: Минобороны РФ

Три атомные подлодки ВМФ РФ впервые одновременно всплыли во льдах, находясь в одной экспедиции. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил адмирал Николай Евменов.

— Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев, — доложил Евменов Верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину.

Адмирал подчеркнул, что толщина льда составляла полтора метра, а подлодки всплыли «по единому замыслу и плану». Также отмечается, что одна из них провела практическую торпедную стрельбу, пишет РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экспедиция «Умка-2021», в составе которой находятся подлодки, не имеет аналогов в истории России.

Читайте также: Генсек НАТО оценил уровень сотрудничества с Россией на Крайнем Севере