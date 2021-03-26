Три российские атомные подлодки впервые одновременно всплыли во льдах
Три атомные подлодки ВМФ РФ впервые одновременно всплыли во льдах, находясь в одной экспедиции. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщил адмирал Николай Евменов.
— Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных ракетоносцев, — доложил Евменов Верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину.
Адмирал подчеркнул, что толщина льда составляла полтора метра, а подлодки всплыли «по единому замыслу и плану». Также отмечается, что одна из них провела практическую торпедную стрельбу, пишет РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экспедиция «Умка-2021», в составе которой находятся подлодки, не имеет аналогов в истории России.
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