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Один человек скончался после обрушения кровли в Ахтубинске
Фото: mos.ru

Один человек скончался после обрушения кровли в Ахтубинске

Никита Абрамов

Происшествия

Один человек скончался, двое пострадали, еще один, вероятно, находится под завалами после обрушения кровли металлического ангара в городе Ахтубинск Астраханской области. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщил представитель экстренных служб региона.

— При проведении работ по демонтажу неэксплуатируемого металлического ангара произошло обрушение кровли, — цитирует РИА Новости собеседника агентства.

Уточняется, что в результате происшествия скончался один человек. Еще двое на данный момент госпитализированы. По словам собеседника агентства, под завалами может находиться еще один пострадавший.

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