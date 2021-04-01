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Золотистый ретривер украл микрофон у журналистки в прямом эфире
Фото: pixabay.com

Золотистый ретривер украл микрофон у журналистки в прямом эфире

Елена Фролова

Животные

Собака выхватила микрофон у корреспондента во время прямого эфира. Инцидент случился с журналисткой Надеждой Сережкиной, пока она готовилась рассказать зрителям о погоде в ближайшие дни.

Когда девушка стала говорить о том, нужно ли убирать в шкаф теплую одежду, к ней подбежал золотистый ретривер. Неожиданно для всей съемочной группы он выхватил у корреспондента микрофон и убежал. Несколько метров за ним пришлось бежать, чтобы вернуть аппаратуру. При этом эфир не прервался из-за технических особенностей. В результате зрители увидели все произошедшее.

Позже выяснилось, что собаку привлекло яркое оформление микрофона, отмечает телеканал «Мир 24». Также уточняется, что от клыков животного никто не пострадал. Хозяйка ретривера рассказала, что его зовут Мартин и он очень любит играть.

Источник: «Мир 24»

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