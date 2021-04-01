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Девушка выпала из окна второго этажа в Москве
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Девушка выпала из окна второго этажа в Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Спартаковская площадь, 1/7с5 Карта всех событий

Девушка выпала из окна второго этажа в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 1 апреля.

Инцидент произошел 31 марта по адресу Спартаковская площадь, дом 1/7, строение 5. По предварительной информации, 23-летняя пострадавшая поссорилась со своим возлюбленным. Девушку госпитализировали. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом позвоночника и сотрясение мозга.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

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