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Анна Семенович необычно разыграла поклонников в День смеха
Фото: Предоставлено пресс-службой Анны Семенович

Анна Семенович необычно разыграла поклонников в День смеха

Ксения Монахова

Звезды

Российская телеведущая и блогер Анна Семенович пошутила над фолловерами в День смеха, 1 апреля. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала снимок с якобы новым нестандартным цветом волос.

На фотографии Семенович предстала в малиновых лосинах с леопардовым принтом и кожаной куртке. Кроме того, звезда красуется на снимке с длинными персиковыми волосами. Вероятнее всего, теледива подобрала для необычного образа парик.

— Покрасилась, как вам? — пошутила звезда, добавив хэштег — 1 апреля.

Поклонникам понравился «новый» образ звезды. Многие отметили, что Семенович помолодела и стала выглядеть «свежее».

«Не узнала, молодит! Очень хороший цвет! Сразу на 10–15 лет моложе, удивительно»; «Помолодела на 10 лет, топ»; «Аню все любят, хоть в зеленый цвет пусть покрасится», — написали фолловеры в комментариях.

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Анна СеменовичДень смехарозыгрыш
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