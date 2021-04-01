Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россияне чаще всего используют приложение «ВКонтакте» и браузер Google Chrome
Фото: pixabay

Россияне чаще всего используют приложение «ВКонтакте» и браузер Google Chrome

Никита Абрамов

Общество

Чаще всего россияне используют приложения WhatsApp, «ВКонтакте», а также браузер Google Chrome. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщил холдинг «Ромир».

После проведенного «Ромиром» анализа медиапотребления жителей России выяснилось, что самым частым в использовании приложением стал WhatsApp, дневной охват которого составил 45,9 процента. В тройку наиболее используемых приложений вошли Google Chrome и «ВКонтакте» с охватом в 33,7 процента и 27,7 процента.

В десятке самых используемых утилит оказались Instagram, «Сбербанк Онлайн», YouTube, Viber, Google, «Почта Mail.ru» и «Яндекс».

Самыми активными пользователями приложений на смартфонах являются россияне в возрасте от 25–34 лет. Наиболее активно используют WhatsApp россияне в возрасте от 25–34 лет — 50,8 процента, говорится в сообщении исследовательского холдинга.

Читайте также: Чат-бот Александра заработал на новом сайте столичного метро

соцсетиопросыприложения для телефонов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в