Россияне чаще всего используют приложение «ВКонтакте» и браузер Google Chrome

Фото: pixabay

Чаще всего россияне используют приложения WhatsApp, «ВКонтакте», а также браузер Google Chrome. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщил холдинг «Ромир».

После проведенного «Ромиром» анализа медиапотребления жителей России выяснилось, что самым частым в использовании приложением стал WhatsApp, дневной охват которого составил 45,9 процента. В тройку наиболее используемых приложений вошли Google Chrome и «ВКонтакте» с охватом в 33,7 процента и 27,7 процента.

В десятке самых используемых утилит оказались Instagram, «Сбербанк Онлайн», YouTube, Viber, Google, «Почта Mail.ru» и «Яндекс».

Самыми активными пользователями приложений на смартфонах являются россияне в возрасте от 25–34 лет. Наиболее активно используют WhatsApp россияне в возрасте от 25–34 лет — 50,8 процента, говорится в сообщении исследовательского холдинга.

Читайте также: Чат-бот Александра заработал на новом сайте столичного метро