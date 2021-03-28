Чат-бот Александра заработал на новом сайте столичного метро

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

На сайте Московского метрополитена появился чат-бот под именем Александра. Новый виртуальный помощник подскажет пользователям о работе столичной подземки. Также он поможет узнать о функционировании Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).

Кроме того, чат-бот может поговорить с горожанами на любую тему или даже пошутить.

Нового помощника назвали в честь доброжелательной дежурной по станции Александры. Именно так решили жители столицы в рамках голосования в проекте «Активный гражданин», которое прошло летом 2020 года.

Чат-бот также помогает пользователям в приложении «Метро Москвы», которое доступно для скачивания на мобильных телефонах, а также в мессенджерах WhatsApp +7 (495) 555-32-10, Telegram и социальной сети «ВКонтакте». Виртуальный помощник начал свою работу осенью 2020 года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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