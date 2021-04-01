Число происшествий на водных объектах Москвы сократилось в 2021 году

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Число ЧП на водных объектах столицы сократилось на 36 процентов в первом квартале 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что всего за первый квартал было зафиксировано семь происшествий. Все пострадавшие спасены.

— Для обеспечения безопасности на воде московские спасатели и добровольцы за три месяца провели 13 тысяч патрулирований и свыше 31 тысячи профилактических бесед с населением, — говорится в сообщении.

В столичном комплексе городского хозяйства напомнили, что выход на лед может оказаться причиной несчастного случая. При обнаружении ЧП стоит немедленно позвонить по телефону «112».

Читайте также: Останкинская телебашня присоединится к акции «Зажги синим!»