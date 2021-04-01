Экологичные лавочки появятся на автовокзале «Центральный»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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На автовокзале «Центральный» появятся 40 экологичных лавочек. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что экологические лавочки сделаны из полиэтиленовых пакетов весом более тонны. По словам производителей, две экоскамейки спасают целое дерево, а по качеству они лучше классических аналогов.

В настоящее время в столице проложены десять километров экошпал, которые спасают жизнь 1400 деревьям. Кроме того, замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы диоксида углерода более чем на 60 тонн.

Фото: Telegram / Дептранс

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