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Экологичные лавочки появятся на автовокзале «Центральный»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Экологичные лавочки появятся на автовокзале «Центральный»

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, вл75 Карта всех событий

На автовокзале «Центральный» появятся 40 экологичных лавочек. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что экологические лавочки сделаны из полиэтиленовых пакетов весом более тонны. По словам производителей, две экоскамейки спасают целое дерево, а по качеству они лучше классических аналогов.

В настоящее время в столице проложены десять километров экошпал, которые спасают жизнь 1400 деревьям. Кроме того, замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы диоксида углерода более чем на 60 тонн.

Экологичные лавочки появятся на автовокзале «Центральный»Фото: Telegram / Дептранс

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