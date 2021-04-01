Четыре остановки переименовали в Москве после открытия станции «Народное Ополчение»

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Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

В столице после открытия станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Народное Ополчение» были переименованы четыре остановки общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы в четверг, 1 апреля.

Так, новое название получили остановки «Улица Демьяна Бедного» по проспекту Маршала Жукова, «Улица Демьяна Бедного» по улице Демьяна Бедного, а также «Проспект Маршала Жукова, 24» при следовании в центр и «Проспект Маршала Жукова, 31» при следовании от центра. Остановки назвали в честь открытой станции БКЛ «Метро «Народное Ополчение».

Помимо этого, автобусные остановки переносились на несколько сотен метров дальше по улице, а также совмещались с другими остановками, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в столице открылись две станции БКЛ метро — «Народное Ополчение» и «Мневники».

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