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Маршрут автобуса № 324 изменится после открытия станции метро «Мневники»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Маршрут автобуса № 324 изменится после открытия станции метро «Мневники»

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Мнёвники Карта всех событий

Маршрут автобуса № 324 будет изменен после открытия станции Московского метрополитена «Мневники». Об этом в среду, 31 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что автобусы проследуют только до станции «Мневники». Чтобы доехать до улицы Народного Ополчения, нужно воспользоваться маршрутами т19, 300, 391 и 691.

Ранее сообщалось, что маршруты четырех автобусов временно изменены на юго-западе столицы.

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