Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Подозреваемых в убийстве подростка арестовали в Солнечногорске
Фото: moscow-live

Подозреваемых в убийстве подростка арестовали в Солнечногорске

Кирилл Николаев

Происшествия

Подмосковный суд заключил под стражу двух мужчин, которые обвиняются убийстве 16-летнего подростка. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 марта подозреваемые пили алкоголь в компании потерпевшего и их знакомой. Затем мужчины и подросток покинули квартиру. На улице между ними произошла ссора. В результате мужчины нанесли подростку несколько ножевых ранений и скрылись. Молодой человек умер на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также: Девушка выпала из окна второго этажа в Москве

уголовное делоубийствоСолнечногорск
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в