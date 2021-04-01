Подозреваемых в убийстве подростка арестовали в Солнечногорске
Подмосковный суд заключил под стражу двух мужчин, которые обвиняются убийстве 16-летнего подростка. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.
По данным следствия, в ночь с 29 на 30 марта подозреваемые пили алкоголь в компании потерпевшего и их знакомой. Затем мужчины и подросток покинули квартиру. На улице между ними произошла ссора. В результате мужчины нанесли подростку несколько ножевых ранений и скрылись. Молодой человек умер на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Читайте также: Девушка выпала из окна второго этажа в Москве