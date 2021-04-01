Подозреваемых в убийстве подростка арестовали в Солнечногорске

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Подмосковный суд заключил под стражу двух мужчин, которые обвиняются убийстве 16-летнего подростка. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 марта подозреваемые пили алкоголь в компании потерпевшего и их знакомой. Затем мужчины и подросток покинули квартиру. На улице между ними произошла ссора. В результате мужчины нанесли подростку несколько ножевых ранений и скрылись. Молодой человек умер на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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