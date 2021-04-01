Маршруты автобусов изменятся на время реконструкции путепровода в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

С 3 апреля изменятся автобусные маршруты № 73 и П130. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Фото: @DtOperativno

Отмечается, что вместо курсирования по улице Житомирской и Ивана Франко автобусы будут ездить по Рублевскому шоссе, Молдавской и Молодогвардейской улицам.

— На остановках «Улица Екатерины Будановой» и «Улица Коцюбинского» автобусы будут останавливаться в противоположном направлении, — уточнили в Дептрансе.

Уточняется, что изменения в маршруте будут сохраняться на время реконструкции путепровода Ивана Франко.

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