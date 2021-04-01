Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Маршруты автобусов изменятся на время реконструкции путепровода в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Маршруты автобусов изменятся на время реконструкции путепровода в Москве

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, улица Ивана Франко Карта всех событий

С 3 апреля изменятся автобусные маршруты № 73 и П130. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Маршруты автобусов изменятся на время реконструкции путепровода в МосквеФото: @DtOperativno

Отмечается, что вместо курсирования по улице Житомирской и Ивана Франко автобусы будут ездить по Рублевскому шоссе, Молдавской и Молодогвардейской улицам.

— На остановках «Улица Екатерины Будановой» и «Улица Коцюбинского» автобусы будут останавливаться в противоположном направлении, — уточнили в Дептрансе.

Уточняется, что изменения в маршруте будут сохраняться на время реконструкции путепровода Ивана Франко.

Читайте также: Экологичные лавочки появятся на автовокзале «Центральный»

изменение маршрутастоличный транспортмосковские автобусы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в