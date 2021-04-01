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«Как молоды мы были»: Александр Олешко поделился архивными кадрами
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Как молоды мы были»: Александр Олешко поделился архивными кадрами

Ксения Монахова

Звезды

Российский актер театра и кино Александр Олешко поделился с фолловерами старым снимком. Фотографии с проб на Мосфильме он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Черно-белые портретные снимки юного Александра были сделаны в далеких 1992–1994 годах. Тогда актер был еще студентом.

— Подарок актерского отдела, уже не существующего, к сожалению, — написал артист.

Поклонникам понравились архивные снимки звезды. Многие отметили, что фотографии получились трогательными, а некоторые даже признались в любви артисту.

— Какой классный, — написала певица и телеведущая Юлия Ковальчук.

«Я влюбилась в ваши глаза»; «Столько разных персонажей в вас прячется. Настоящее сокровище для сцены и кинематографа»; «Фото называется «как молоды мы были»; «Очень трогательные фотографии, молодой, зеленый и очень обаятельный», — написали в комментариях.

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МосфильмснимкиАлександр Олешко
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