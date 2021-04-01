Ученые рассказали, какая еда наиболее опасна для почек

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Ученые Университета Монаша, расположенного в Мельбурне, выяснили, что еда с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов приводит к синдрому дырявого кишечника, который, в свою очередь, увеличивает риск дисфункции почек.

Согласно данным исследования, конечные продукты избыточного гликозилирования приводят к воспалению и хронической болезни почек. Данные вещества обнаружены в термически обработанных продуктах, и, как оказалось, они ответственны за вкус и аромат жаренной и запеченной еды.

Эти вещества добавляют в чипсы, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также в шоколад.

Однако исследователи уточнили, что воспалительную реакцию можно подавить, если употреблять продукты с содержанием крахмальной клетчатки. В их список входят овес, вареный и охлажденный рис, ячмень, фасоль и горох и вареный картофель, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

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