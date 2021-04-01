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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 90 рублей

Никита Абрамов

Экономика

Курс евро достиг отметки 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в четверг, 1 апреля.

Согласно данным площадки на 19:36 мск, европейская валюта в ходе торгов на Московской бирже выросла на 1,3 процента и достигла 90 рублей.

В последний раз евро поднималось выше 90 рублей 25 марта 2021 года.

Ранее сообщалось о росте курса доллара на 53,19 копейки.

Читайте также: Экономисты объяснили стабилизацию рубля отсутствием желания покупать доллары

курсы валютМосковская биржакурс евро и доллара
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