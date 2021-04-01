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Московские спасатели достали из воды провалившихся под лед мужчину и ребенка
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские спасатели достали из воды провалившихся под лед мужчину и ребенка

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, канал имени Москвы Карта всех событий

Спасатели извлекли из воды провалившихся под лед на канале имени Москвы мужчину с ребенком. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в четверг, 1 апреля.

Cпасатели добрались до пострадавших и вытащили их из воды. Пожилой мужчина рассказал, что увидел ребенка, провалившегося под лед при попытке перейти канал. Он бросился ему на помощь и вытащил из ледяной полыньи.

На место происшествия прибыли врачи. Ребенка госпитализировали, а мужчина отправился домой, сообщает РИА Новости.

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