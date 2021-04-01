Около миллиона рублей украли у 91-летней москвички

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Россия, Москва, район Капотня, 3-й квартал Карта всех событий

Женщина украла около миллиона рублей у 91-летней жительницы столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в квартире в третьем квартале Капотни. Полиция задержала 28-летнюю подозреваемую. Приезжая женщина пришла домой к потерпевшей в качестве социального работника. Она заявила, что в ближайшее время якобы будет проводиться государственная реформа по обмену денежных средств и если у пенсионерки есть наличные номиналом пять тысяч рублей, то необходимо переписать их номера. Женщина передала подозреваемой 960 тысяч рублей. Когда номера купюр были переписаны, пенсионерка убрала деньги в тайник. Женщина похитила их и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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