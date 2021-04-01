Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около миллиона рублей украли у 91-летней москвички
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Около миллиона рублей украли у 91-летней москвички

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, район Капотня, 3-й квартал Карта всех событий

Женщина украла около миллиона рублей у 91-летней жительницы столицы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел в квартире в третьем квартале Капотни. Полиция задержала 28-летнюю подозреваемую. Приезжая женщина пришла домой к потерпевшей в качестве социального работника. Она заявила, что в ближайшее время якобы будет проводиться государственная реформа по обмену денежных средств и если у пенсионерки есть наличные номиналом пять тысяч рублей, то необходимо переписать их номера. Женщина передала подозреваемой 960 тысяч рублей. Когда номера купюр были переписаны, пенсионерка убрала деньги в тайник. Женщина похитила их и скрылась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Читайте также: Полицейские задержали подозреваемую в попытке хищения 3,4 миллиона рублей у ветерана ВОВ

уголовное делокражаполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как остановить рост цен, победить дефицит и поддержать рубль

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Модные мальчики в ситцевых платьях

Лео Бокерия
Лео Бокерия

«10 тысяч шагов к жизни»: старайтесь больше ходить пешком

Владимир Семенов
Владимир Семенов

Через 80 лет снег в Москве может исчезнуть

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Больше юмора, меньше пафоса

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Все мнения
О проекте
Читайте нас в