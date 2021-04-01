Поклонники остались недовольны фотографией Долиной без фотошопа
Исполнитель Алексей Глызин опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой он запечатлен в компании гитариста Дмитрия Четвергова и российской певицы Ларисы Долиной. Глызин поинтересовался у подписчиков, смогли ли они узнать всех на фото.
— Всех на фото узнали? — подписал снимок певец.
Однако поклонники в комментариях решили обратить внимание на внешность Долиной. Многие обратили свое внимание на изменившуюся внешность, а некоторые даже предположили, что Глызин выложил необработанную фотографию.
«Долина… забыли включить фильтры?», «Зачем Долину такой выставлять?», — выразили недовольство подписчики в комментариях под постом в Instagram-аккаунте певца.
Сам Глызин в скором времени закрыл комментарии к снимку.
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