Поклонники остались недовольны фотографией Долиной без фотошопа

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Исполнитель Алексей Глызин опубликовал в своем микроблоге фотографию, на которой он запечатлен в компании гитариста Дмитрия Четвергова и российской певицы Ларисы Долиной. Глызин поинтересовался у подписчиков, смогли ли они узнать всех на фото.

— Всех на фото узнали? — подписал снимок певец.

Однако поклонники в комментариях решили обратить внимание на внешность Долиной. Многие обратили свое внимание на изменившуюся внешность, а некоторые даже предположили, что Глызин выложил необработанную фотографию.

«Долина… забыли включить фильтры?», «Зачем Долину такой выставлять?», — выразили недовольство подписчики в комментариях под постом в Instagram-аккаунте певца.

Сам Глызин в скором времени закрыл комментарии к снимку.

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