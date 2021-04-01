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Футуролог рассказал, что может победить старение
Фото: freeimages.com

Футуролог рассказал, что может победить старение

Елена Фролова

Наука

Победить старение можно благодаря науке. Так считает координатор Российской ассоциации футурологов, кандидат философских наук Владимир Кишинец.

При этом, по его мнению, бессмертие является своеобразной неуязвимостью, которой практически невозможно достичь.

— Уничтожить можно любую структуру. А вот продлить физиологическое существование, то есть достигнуть неопределенно долгого существования человека как биологического объекта вполне возможно, — пояснил свою мысль Владимир Кишинец.

По его словам, человек может умереть в катастрофе, но жить долго, не подвергаясь старению, не может. Поэтому старение считается одной из главных проблем человечества. Однако эксперт добавил, что благодаря футурологии можно увидеть свет в конце тоннеля, отмечает Nation News.

— Футурология не говорит о каких-то сроках, мы можем только говорить, видим ли мы свет в конце тоннеля. А вот когда это произойдет, зависит от науки, — рассказал Владимир Кишинец.

По его мнению, смерть и старение являются свойством, которое связано с эволюцией. Все, что живет, однажды умирает.

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футурологстарениеэволюция
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