Футуролог рассказал, что может победить старение

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Победить старение можно благодаря науке. Так считает координатор Российской ассоциации футурологов, кандидат философских наук Владимир Кишинец.

При этом, по его мнению, бессмертие является своеобразной неуязвимостью, которой практически невозможно достичь.

— Уничтожить можно любую структуру. А вот продлить физиологическое существование, то есть достигнуть неопределенно долгого существования человека как биологического объекта вполне возможно, — пояснил свою мысль Владимир Кишинец.

По его словам, человек может умереть в катастрофе, но жить долго, не подвергаясь старению, не может. Поэтому старение считается одной из главных проблем человечества. Однако эксперт добавил, что благодаря футурологии можно увидеть свет в конце тоннеля, отмечает Nation News.

— Футурология не говорит о каких-то сроках, мы можем только говорить, видим ли мы свет в конце тоннеля. А вот когда это произойдет, зависит от науки, — рассказал Владимир Кишинец.

По его мнению, смерть и старение являются свойством, которое связано с эволюцией. Все, что живет, однажды умирает.

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