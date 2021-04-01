«Ай да Галина Сергеевна»: Арзамасова поделилась фото в облегающей короткой юбке

Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова решила поделиться весенним снимком со своими фолловерами. На фотографии, которую она выложила в своем микроблоге, девушка позирует в очень короткой и облегающей юбке, стоя вполоборота спиной к камере.

— Верю всем! P.S. Да, да, знаю, знаю: у меня спина белая, — подписала снимок актриса.

Подписчики остались в восторге от публикации.

«Как роза расцвела!»; «Очень красивая девушка»; «Красавица! И это правда, без шуток»; «Восхитительная Лизочка!»; «Ну какая же вы красавица»; «Ай да Галина Сергеевна», — написали поклонники в комментариях под фотографией Арзамасовой в ее Instagram-аккаунте.

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