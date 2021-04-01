Причины подорожания бензина объяснили в Независимом топливном союзе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Стоимость бензина в нескольких регионах оказалась выше розничной стоимости топлива. Например, рост данного показателя был зафиксирован на Сахалине, во Владивостоке, Хабаровском крае и Приморье. Об этом сообщил глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков.

Помимо этого, аналогичная ситуация сложилась в Тверской области. Как объяснил председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов, данная проблема считается весьма распространенной.

— Дело в том, что не всегда можно оперативно сопоставить мелкооптовые цены с розничными у крупных нефтяных компаний, — пояснил Григорий Баженов.

По его словам, при сравнении мелкооптовых цен и розничных в регионе, то можно заметить, что в большинстве территориальных единицах страны разница в цене за литр бензина не превышает полутора рублей. Как рассказал эксперт, этих средств не хватит на оплату доставки топлива на автозаправочные станции, отмечает НСН. Таким образом, фактически в данное время на территории нашей страны независимый сектор работает в убыток.

Григорий Баженов считает, что в России увеличиваются оптовые цены на топливо, а розничные контролирует правительство.

В свою очередь, эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил, что Министерство энергетики завуалированно анонсировало грядущий рост стоимости топлива.

— В ведомстве уже понимают, что повышение вероятно. Догадываются там и на тот счет, что за это станет ответственным само министерство. Поэтому оно заранее готовится, — рассказал эксперт «Царьграду».

В заключении он предположил, что возможно скоро цена на бензин возрастет.

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