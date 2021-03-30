Названы причины роста цен на бензин

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Бензин на территории России не будет дешеветь до тех пор, пока не изменится налоговое урегулирование и не запустят рыночные механизмы. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин.

— Дело в том, что при экспорте «черного золота» нефтяники получают возврат налога на добавленную стоимость (НДС) — 20 процентов дополнительной прибыли. Если исключить все остальные составляющие — себестоимость, затраты и так далее, то выходит двойная прибыль, — рассказал Дмитрий Ионин.

Поэтому, по его словам, добытчикам нефти невыгодно производить бензин внутри страны. Как считает эксперт, им проще продать сырье за границу и получить двойную маржу (разница между ценой и себестоимостью - прим. «ВМ»). Поэтому топливо производится по остаточному принципу.

Он также добавил, что сохранение льготы по возврату НДС на экспорт нефти может грозить российским властям топливными кризисами, которые будут происходить с определенной периодичностью, отмечает НСН.

Как пояснил парламентарий, дефицит топлива на внутреннем рынке возникнет, если будут расти цены и спрос на «черное золото». Увеличение стоимости бензина также провоцирует рост других ценовых категорий и снижение покупательной способности.

Тем временем, руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов сообщил, что импорт белорусского топлива в Россию является экономически невыгодным.

— Эта мера не принесет выгоды для обеих сторон. На поставку бензина и нефтепродуктов в Россию заложена достаточно высокая налоговая нагрузка, — пояснил эксперт.

По его словам, для белорусских властей гораздо проще брать российское сырье, перерабатывать его и отправлять на экспорт, отмечает «Экономика сегодня». Уточняется, что Министерство энергетики России, а также другие ведомства, должны до 6 апреля разработать варианты снижения тарифов на перевозку нефтепродуктов по железной дороге, в том числе оценить финансово-экономические последствия.

— Большинство нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сконцентрировано в Европейской части России, а на востоке страны их мало, — подчеркнул Баженов.

При этом он добавил, что протяженность регионов значительная. Например, на Дальнем Востоке находятся лишь два НПЗ, где регулярно наблюдается дефицит автомобильных бензинов. Поэтому отдельным регионам страны нужны дополнительные поставки топлива. Это требует определенных затрат на логистику и перевозки. Поэтому эксперт предлагает снизить налогообложение на нефтепереработку внутри страны, создать условия для инвестиций и субсидировать перевозки.

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