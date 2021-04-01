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Уголовное дело возбудили в отношении угрожавшего терактом авиапассажира
Фото: Pixabay

Уголовное дело возбудили в отношении угрожавшего терактом авиапассажира

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В столичном аэропорту Шереметьево мужчина угрожал взрывом самолета, который готовился вылететь в Томск. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщает МВД Медиа.

Мужчина отказывался надеть медицинскую маску в салоне самолета. На замечание бортпроводницы он ответил угрозой взрыва. В результате действий мужчины пришлось заменить лайнер. Вылет задержали на почти на два часа.

Пассажира задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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