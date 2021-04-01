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Реставрация усадьбы купца Масягина началась в центре Москвы
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Реставрация усадьбы купца Масягина началась в центре Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Старомонетный переулок, 19/11с1 Карта всех событий

Реставрация исторической усадьбы купца Масягина началась в центре столицы. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Объект расположен по адресу Старомонетный переулок, дом 19/11, строение 1. До начала ремонтных работ памятник находился в неудовлетворительном состоянии.

Реставрация займет порядка трех лет. Во время работ специалисты отреставрируют белокаменный цоколь, воссоздадут кованые козырьки по историческим аналогам, восстановят на исторических местах входы в здание. Также они воссоздадут деревянные окна и двери, восстановят лестницу в мезонин. Все работы пройдут под контролем Мосгорнаследия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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