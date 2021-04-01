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Мосгорнаследие заявило о намерении сохранить здание универмага «Елисеевский»
Фото: Ростислав Зубков / Вечерняя Москва

Мосгорнаследие заявило о намерении сохранить здание универмага «Елисеевский»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Тверская улица, 14 Карта всех событий

Историческое здание универмага «Елисеевский» на Тверской улице в Москве будет сохранено. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Отмечается, что все работы в здании будут проводиться по согласованию с Мосгорнаследием. По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в настоящее время объект находится в удовлетворительном состоянии. В 2015 году была проведена реставрация фасадов здания. Рабочие воссоздали исторический облик здания начала XX века, сообщает Интерфакс.

Ранее стало известно, что легендарный гастроном «Елисеевский» в Москве закрывается 11 апреля после 120 лет работы. В пресс-службе Департамента городского имущества Москвы отметили, что город намерен сохранить магазин для москвичей и гостей столицы.

Читайте также: «Наследие может стать трагедией»: как гастроном «Елисеевский» доживает последние дни

магазинМосгорнаследиеМосква
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