Памятник авиаконструктору Яковлеву на севере Москвы отреставрируют до 2023 года

Фото: Официальный сайт мэра Москвы (https://www.mos.ru/)

Россия, Москва, Чапаевский парк Карта всех событий

В 2022–2023 годах отреставрируют памятник авиаконструктору Александру Яковлеву, который расположен в Чапаевском парке. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщила пресс-служба департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

— В настоящее время по заказу Мосгорнаследия проводится работа по разработке проекта реставрации памятника. Памятник Александру Яковлеву, расположенный в Чапаевском парке, является выявленным объектом культурного наследия. Он был открыт в 1976 году. Авторы памятника — скульптор Аникушин и архитектор Заварзин, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, специально для реставрации эксперты проведут библиографические и историко-архивные исследования, в том числе и полное изучение особенностей памятника. После согласования документации специалисты приступят к работам, которые планируется провести в 2022–2023 годах.

Авиаконструктор Александр Яковлев является создателем линейки самолетов Як. Под его руководством было выпущено много модификаций летательных аппаратов.

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