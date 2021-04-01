Подозреваемую в попытке обмануть родственника Сталина задержали в Москве

Фото: pixabay.com

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали женщину по подозрению в попытке мошенничества в отношении ветерана войны, родственника Иосифа Сталина. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказал информированный источник.

В полицию обратился 92-летний Леонид Аллилуев — старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой. По словам мужчины, неизвестные звонили ему и, представившись сотрудниками правоохранительных органов, предложили перевести им деньги со счетов пенсионера — 3,4 миллиона рублей, якобы для проведения экспертизы.

Полицейские объяснили Аллилуеву, как ему следует себя вести со злоумышленниками. Когда к пенсионеру за деньгами под видом эксперта полиции приехала некая женщина и представила поддельные документы, ее задержали.

Задержанная по подозрению в мошенничестве — 33-летняя Анастасия Белянкина из Екатеринбурга. Свою вину она полностью признала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в столичных правоохранительных органах.

Читайте также: Прокуратура проверит сведения о жестоком обращении с ребенком в ТиНАО