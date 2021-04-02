Исследование: курьеры в Москве и Санкт-Петербурге зарабатывают 56 тысяч рублей

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На средний доход в размере 56 тысяч рублей могут рассчитывать курьеры в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом стало известно в пятницу, 2 апреля.

— В Нижнем Новгороде можно зарабатывать до 53 тысяч рублей, в Казани — до 48 тысяч рублей, а в Екатеринбурге — до 47 тысяч рублей, — говорится в исследовании.

На столицу пришлось 28 процентов всех вакансий курьеров в стране. Сама профессия находится у россиян на третьем месте по популярности среди работ, подходящих для дополнительного заработка. Больше всего желающих работать в этой сфере — 36 процентов — составляют граждане в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой наданные сервиса «Работа.ру».

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