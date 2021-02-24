Пицца для покойницы и голый клиент: курьеры поделились самыми сумасшедшими историями

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Когда по всей Москве из-за режима самоизоляции закрылись кафе и рестораны, курьеры стали настоящими супергероями. Они делали все возможное и невозможное, чтобы обеспечить горожан едой и медикаментами. Многие представители курьерской службы признаются, что это нелегкий труд. Однако порой, по их словам, встречаются такие клиенты, которые мотивируют на новые свершения и радуют неожиданными поступками. «Вечерняя Москва» пообщалась с сотрудниками трех разных курьерских фирм, которые рассказали о самых безумных случаях из своего опыта.

«Чуть не прибила меня»

Сомон Хасанов работает в службе Delivery club уже второй год. В Москву он приехал из Таджикистана. Долгое время не мог получить работу и нашел себя в сфере обслуживания. Парень признался, что всегда мечтал трудиться в индустрии, где он будет «общаться с людьми и кормить их».

— Я обожаю свою работу, честно. Не считаю ее стыдной или плохой. Мне нравится приезжать к людям, доставлять их заказ. Видеть, как они улыбаются. Особенно приятно, когда за твои старания клиенты вознаграждают чаевыми, — сказал Сомон.

Самым сложным периодом в своей трудовой деятельности Сомон считает начало пандемии коронавируса. В это время, по воспоминаниям парня, люди были очень напуганы, и, чтобы исключить вероятность заражения, некоторые клиенты шли на различные изощрения, чтобы не контактировать с сотрудником курьерской службы:

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

— Это было начало карантина, когда жителей города попросили не выходить на улицу без лишней необходимости. Мне поступила заявка: какая-то дама заказала себе пиццу и сладости. Когда я прибыл по указанному адресу и набрал номер квартиры на домофоне, мне ответила женщина в возрасте. Она попросила, чтобы я поднялся и оставил заказ на расстоянии четырех метров от двери, а сам удалился на этаж ниже.

Как выяснилось, клиентка хотела сама забрать продукцию. Когда парень поступил, как она велела, двери приоткрылись и оттуда выползли две палки, похожие на швабры, и хозяйка начала ими тащить курьерскую сумку к себе в дом, чтобы забрать пиццу и пирожное.

— Когда я это увидел, то обомлел, мне пришлось подняться к ней и попросить прекратить подобные действия, поскольку запрещено, чтобы наши рабочие аксессуары находились на территории клиента. Сам курьер, по правилам службы, тоже не может заходить в жилище заказчика, — уточнил собеседник «ВМ».

Но вместо того, чтобы прислушаться к требованиям доставщика, женщина начала кричать и пыталась отогнать его от сумки.

— Она пыталась меня ударить этими палками и отбить сумку. Мне было и смешно, и страшно, но я не мог позволить ей это сделать, ведь там были и другие заказы. Бабуля начала кричать, что вызовет полицию, если я не отстану от портфеля, — вспомнил парень.

Ситуация решилась в пользу парня: он, сторонясь робких попыток женщины нанести ему удар, кое-как выхватил сумку, оставил ее заказ перед порогом квартиры и спешно покинул обозленную даму.

— После я рассказал эту историю друзьям и коллегам, мы долго смеялись. Но все же включили бабулю в черный список, поскольку она угрожала безопасности сотрудника. И чуть не прибила меня, — добавил собеседник «ВМ».

Сомон признался, что часто вспоминает этот случай, но сожалеет о своем грубом поступке по отношению к пожилой даме. Но иначе, добавил парень, она бы не отдала сумку, а он бы вернулся с синяками в офис и заплатил бы штраф за недоставленные товары.

Трапеза для покойницы

Владислав Соколовский работает курьером давно. Парень трудился в разных службах, но больше всего приключений с ним происходило, когда он устроился в сервис «Яндекс. Еда».

— У меня достаточно большой опыт работы, да и историй накопилось немало забавных, среди них есть даже пара-тройка страшных, — поделился собеседник «ВМ».

Так, по воспоминаниям парня, как-то ему пришлось доставить несколько огромных коробок с пиццей на похороны, что его крайне смутило. Ведь, когда парень отправлялся на заказ, его никто не предупредил о том, что он станет «свидетелем прискорбного события».

— Прибыв на место, я решил позвонить заказчику и оповестить о том, что я на месте. Ох, мало того, что райончик попался не самый благоприятный, в одном из частных секторов в деревне Терехово, так еще и встретили меня так, что врагу не пожелаешь, — рассказал молодой человек.

Не дозвонившись клиенту, парень решил постоять возле ворот и подождать, вдруг абонент выйдет на связь. Однако минуты ожидания прошли в молчании, и никто так и не перезвонил. Попасть на придомовую территорию Владиславу не составило труда, ведь калитка во дворе была распахнута настежь:

— Я, на свою голову, решил прокрасться во двор, чтобы постучать в двери. Уйти я не мог, поскольку клиент должен был заплатить наличными за заказ. Да и время поджимало, мне нужно было уже отчаливать в другой район города. Когда я решил действовать и уже хотел было постучаться в дверь, откуда-то из-за угла появилась огромная морда питбультерьера. Нужно было только видеть, с какой скоростью я ворвался в жилище. Мне чертовски повезло, что двери были тоже не на замке, а просто прикрыты. Забравшись в помещение, напоминающее сени, я закрыл дверь на замок и выдохнул.

Однако приключения на этом не закончились. Пес продолжал «истерический лай», но внимание гостя прервал другой шум, доносящийся из глубины дома:

— Кто-то горестно плакал, я вообще не понимал, что происходит. Мне казалось, что я уже схожу с ума. Мне было уже все равно. Моя цель на тот момент — найти хозяев, получить деньги и попросить их вывести меня из этого ада, желательно в обход этой чертовой собаки.

Приоткрыв двери, которые вели в следующую комнату, курьера ожидал очередной сюрприз:

— В комнате стоял черный гроб. А вокруг люди в черном одеянии, которые громко плакали. Все это вкупе напоминало очень плохой фильм ужасов или ночной кошмар. Я все время ждал, когда же я проснусь. Неужели так в жизни бывает? Когда я приоткрыл двери, все взоры направились на меня, десятки человек с заплаканными лицами удивленно смотрели на меня, пока, судя по всему, хозяин не вспомнил, что заказывал пиццу.

Как выяснилось позже, у хозяина дома умерла мать, которая очень любила пиццу пеперони. И в память о родственнице семья решила заказать ее любимое лакомство. Но убитый горем хозяин, видимо, забыл об этом.

— Он сорвался, подбежал ко мне и извинился, вручил деньги, — вспомнил Владислав. — Он объяснил ситуацию, оставил даже на чай. Мне стало так неловко, что я ворвался так безбожно. И чуть ли не слезно попросил хозяина провести меня до калитки, чтобы снова не встретиться с цербером, который меня поджидал.

В заключение парень отметил, что это был один из самых страшных выездов за всю его карьеру.

Фото: EPA

Костюм Адама

Известно, что немало представительниц прекрасного пола трудится в службах доставки. Во время поездок у девушек происходят не менее интересные события. Ксения Сотникова пошла работать в службу экспресс-доставки СДЭК, чтобы заработать на новый портативный переносной компьютер. Утомившись «сидеть на шее у родителей», студентка решила самостоятельно копить на первый взнос. Однако Ксения и подумать не могла, что ее ожидает на новом рабочем месте:

— Первая половина рабочего дня прошла вполне продуктивно, я кое-как начала ориентироваться с системой заказов. Уже вечером у меня было задание доставить какие-то срочные документы представителю одной крупной топливной компании. Сначала я думала, что заказчик будет ожидать документы в офисе, но, изучив геолокацию, поняла, что это новостройка в районе метро «Печатники».

По какой-то причине девушка не могла сориентироваться по адресу и решила созвониться с клиентом, чтобы он сообщил точные координаты:

— Мне ответил вполне бодрый голос. Мужчина сказал, что я могла пройти его подъезд или перепутать здания, как это часто бывает с другими курьерами.

Уточнив адрес, девушка поднялась на этаж к клиенту:

— Не успела я позвонить в двери — они распахнулись сами, а там появился седовласый мужчина полностью голый. Он ухмыльнулся и предложил мне пройти в его хижину. Я не обратила внимания на его слова, но желание засмеяться во все горло просто не покидало меня.

Сдерживая чувства, Ксения попросила клиента расписаться в получении посылки, глядя все это время в потолок.

— Этот дядечка обронил такую фразу, из чего я сделала вывод, что он специально указывает неточный адрес, чтобы в перспективе убедиться, что курьер девушка, и подготовиться ко встрече с ней в костюме Адама, — рассказала девушка.

Собеседница «ВМ» отметила, что, несмотря на забавный случай, она продолжает трудиться в службе доставки и очень любит свою работу.

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