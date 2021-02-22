«Потри на удачу»: как памятник «Уборщице» в Москве стал символом исполнения желаний

Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проспект Мира, 33к1 Карта всех событий

В Москве немало скульптурных ансамблей и архитектурных шедевров, которые создают неповторимый облик столицы. Но есть отдельные символы, которые горожане считаются неким талисманом своего района. Так, в одном из торговых центров города вот уже несколько лет стоит памятник «Уборщице». Москвичи и приезжие-иностранцы верят, что если потереть даму с веником за «интересные места», то желание обязательно сбудется. Об этом свидетельствуют затертые до блеска отдельные части фигуры. «Вечерняя Москва» решила найти создателя этого уникального творения и узнать, откуда пошла такая легенда.

Волшебные скульптуры

Дама с веником стоит в торговом центре «Олимпик Плаза» на Проспекте Мира. С виду это упитанная женщина в самом расцвете сил, которая нагнулась, чтобы подмести пол. Располагается скульптура при входе в торговый центр. И словно приветствует гостей, негласно намекая, чтобы они соблюдали чистоту и уважали ее труд. Продавщица Оксана одного из магазинов одежды рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», что леди с веником приехала к ним больше пяти лет назад в тандеме со «Спящим охранником» — еще одним памятником, посвященным профессиям. И если «Уборщица» стоит на самом видном месте, то охранника почему-то поместили на первый этаж торгового комплекса под эскалаторами, где его даже проблематично найти.

— Раньше у уборщицы был еще совок, на котором лежала бутылка. И картинка складывалась полностью. Абсолютно статичная фигура обретала движение. Казалось, один взмах руки — и она «загребет» весь мусор, неспешным шагом подойдет к урне, чтобы выгрести хлам, — вспомнила собеседница «ВМ».

Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Сейчас этот элемент куда-то подевался. Скорее всего, как предположили сотрудники магазина, его потеряли при очередном переезде скульптуры.

Но отсутствие этих деталей не помешало «Уборщице» обрести всенародную любовь и стать символом, исполняющим желания.

Местные рассказывают, что практически каждый второй не может пройти мимо «трудящейся дамы», не притронувшись к ней.

— Взгляните, самые натертые места — это зона декольте, лицо и попа. Сейчас она, конечно, неудобно стоит.Прикоснуться к самой округлой и «изящной» части тела проблематично из-за лестниц, — смеясь, отметила продавец-консультант Лариса. — А вот раньше, когда эта дива стояла на Никольской, ее терли именно за это пикантное место, — продолжила она.

Собеседница отметила, что «Уборщицу» часто трут и загадывают желания, которые, как выяснилось, сбываются.

— До пандемии, когда студенты ходили на занятия, они были частыми гостями. У них целый ритуал был: подойти, потереть, попросить удачи перед сессией. И, что удивительно, все сбывалось. Мы сами поверили и начали тереть и загадывать, — признался один из охранников ТЦ.

Дань эпохе

Как рассказал «Вечерней Москве» один из авторов «Уборщицы» и «Спящего охранника», скульптор Вадим Кириллов, он принимал участие в разработке монументов еще в начале XXI века. На создание персонажей мастера вдохновила эпоха:

— Этим изваяниям уже по 20 лет. Первоначально я разрабатывал их для бизнес-центра «Третьяков Плаза».

Образ «Уборщицы» — это своего рода дань прошлому, «нулевым», отсылка к тенденциям, которые были приняты в начале нового времени.

Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

Скульптур отметил, что персонажи специально наполнены «некой гротескностью», чтобы вызывать умиление у зрителя, но в то же время уважение за нелегкий труд.

— Возможно, кто-то скажет: «Ну, позвольте, какой же там нелегкий труд у охранника, который спит. Однако спешу вас разочаровать. Внимательный зритель обратит внимание на то, что он сидит на стуле, закрепленном на трех точках. С первого взгляда, правда, кажется, что он дремлет. На самом деле он касается мыском стопы пола, а верхней частью тела упирается на задние ножки стула.

И получается, что с виду абсолютно умиротворенный охранник, пребывающий в состоянии покоя, выглядит в то же время очень динамично. Кажется, что он качается на стуле. А такое может проделывать только бодрствующий человек.

Фото: Рафаэль Залян, «Вечерняя Москва»

То, что работы скульптора стали символами района и исполняют желания москвичей, Кириллова не удивило. Об этой традиции среди местных мастер наслышан.

— Люди любят находить себе какие-то образы и символы, которым придают сверхспособность или сакральную значимость. Видимо, «Уборщицу» и «Спящего охранника» тоже не миновала эта участь.

При этом собеседник «ВМ» подчеркнул, что при создании скульптур даже не думал, что они станут волшебными.

Кстати, совсем скоро «рабочий тандем» — «Уборщицу» и «Спящего охранника» — снова ожидает переезд, правда, пока неизвестно куда. Как шутят местные продавцы: «Дама с веником вышла замуж за охранника и поедет с ним в свадебное путешествие».

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