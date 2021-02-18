Общага или коммуна: как выглядят столичные коливинги и кто в них живет

Фото: «Вечерняя Москва»

Коливинг — новое слово на рынке отечественной недвижимости. Этот формат жилья представляет собой нечто среднее между традиционной квартирой и хостелом. Отличаются коливинги от стандартных общаг тем, что в них собираются исключительно люди по интересам. Они создают личное пространство и атмосферу. «Вечерняя Москва» пообщалась с обитателями коливингов и узнала, почему классическому жилью они предпочитают нестандартные условия, отказываются от ипотек и как такие апартаменты решают проблемы социального одиночества.

Иногородним только рады

В столичном районе Текстильщики расположен один из немногих в российской столице коливинг-объектов. Аккуратный подъезд, ажурно украшенная прихожая и сказочная атмосфера сразу дают понять, что здесь собрались творческие натуры: художники, дизайнеры, предприниматели, айтишники.

Екатерина Иванова, студентка Высшей школы экономики, учится на факультете анимации и иллюстрации. Почти два года девушка жила, как и многие иногородние студенты, в общежитии. В один из дней она решила улучшить жилищные условия. В поисках съемной квартиры начала мониторить цены. Среди многочисленных предложений заметила информацию о коливингах, расположенных в разных районах столицы. Привлекли студентку не только условия проживания, но и невысокая арендная плата:

— Я хотела съехать из университетского общежития с первых дней заселения, но сначала не хватало средств даже на съем комнаты. Потом привыкла к общаге — так прожила два года. Поднакопив денег, решила все-таки попрощаться с общажной братией. Случайно наткнулась на объявление о коливинге.

О таком формате сосуществования людей по интересам девушка знала, но и «подумать не могла, что в России он тоже функционирует». Обратилась к представителям и сразу договорилась о встрече.

Перед заселением Екатерине пришлось пройти небольшой отбор. Арендодатель полюбопытствовала, какие у студентки интересы, и спросила, какой формат жилья ей больше подходит. Убедившись, что предлагаемые условия удовлетворяют, Екатерина в тот же день заселилась в новые апартаменты, где теперь себя чувствует как дома.

Фото: «Вечерняя Москва»

Отбор неизбежен

Каждый будущий жилец действительно проходит небольшое собеседование с представителем коливинг-центра. Во время такого общения арендодатель понимает, насколько его предложение может быть интересно потенциальному жильцу. По словам Ольги Похвалитовой, владелицы одного из коливингов в Москве, особенно такие предложения подходят ребятам, которые приезжают в столицу учиться и не могут себе позволить дорогую аренду жилья:

— Это прекрасная возможность за относительно небольшую сумму жить в самом центре города. Сейчас в основном коливинги располагаются именно в центральных районах, что очень удобно. Однако имеются отдельные направления загородного коливинга, популярность которого возросла в пандемию. В черте города под коливинги отводят комплексы гостиничного формата или квартиры с большим количеством комнат. Загородный вариант — это, как правило, коттеджные дома в лесопарковых зонах.

Ольга много лет занималась недвижимостью, но захотела усовершенствовать этот рынок и внедрить альтернативы дорогим квартирам и студиям. Идею совместного проживания для людей с общими намерениями она подсмотрела на одном из бизнес-форумов в США.

— В Штатах такой формат жилья очень популярен. Особенно среди россиян и жителей СНГ, которые уезжают на учебу или заработки. Там коливинги еще называют общежитием для взрослых, — заметила Ольга.

Но и для России, по словам Похвалитовой, идея жилплощади с общим бытом не нова. Она напомнила, что в 1930 году в СССР тоже хотели внедрить коммуны, которые, правда, не прижились. Однако общежития и коммуналки надолго стали спасением для большинства советских семей, хоть и до сих пор ассоциируются с неудобствами.

Фото: «Вечерняя Москва»

Не только быт, но и романтика

По словам собеседницы «ВМ», в коливингах люди заводят новых знакомых, выстраивают партнерско-деловые отношения и даже находят свою любовь:

— У нас почти «Дом-2», где люди не только живут, трудятся, но и создают семьи. Практически 50 процентов моих клиентов нашли свою вторую половинку в коливинге. Можно сказать, что мы помогаем людям обрести не только крышу над головой, но и любовь.

Однако далеко не все желающие могут попасть в такие условия. По словам Ольги, она не рассматривает людей, которые хотят заселиться на непродолжительный срок. Но, если человек оказался в сложной кризисной ситуации, конечно, «ему будет предоставлен угол».

— Исключения случаются, а как же без них. Был случай, когда к нам обратилась девушка, которую муж выставил за порог вместе с маленьким ребенком. Ей некуда было идти, а снять быстро квартиру не удалось, да и затратное это дело. Разумеется, они пожили у нас около двух недель, пока не появился более удобный вариант.

Похвалитова отметила, что одной из идей коливинга является также и благотворительная миссия, поэтому иногда приходится идти на уступки людям, которым нечем заплатить за временное жилье.

Фото: «Вечерняя Москва»

Это дорого?

Стоимость аренды в коливингах, по словам эксперта по недвижимости Светланы Щербаковой, зависит от квадратных метров. Однако новый формат жилья отличается от привычной аренды тем, что коливинг — это все-таки социальная программа, поэтому адепты этой идеи хотят сохранить доступность цен для молодежи, которая является целевой аудиторией:

— Стоимость одной комнаты стартует от шести тысяч рублей в месяц до 20 тысяч. Чем просторнее комната, тем ценник будет выше. Но в свое пользование вы получаете не только комнату, в вашем распоряжении огромное количество общих помещений: кухня, гостиная, игральные залы, балконы и иные комнаты, которые доступны для жильцов.

Для сравнения собеседница «ВМ» приводит пример обычных объявлений по аренде комнаты в столице, который максимально подчеркивает разницу между коливингом и стандартным съемным жильем, причем не в пользу последнего:

— Аренда комнатки в сталинском доме с восемью квадратами в районе станции метро «Коньково» обойдется вам сейчас в 15–20 тысяч рублей. Прибавьте к этой стоимости коммунальные услуги и получите очень некомфортную сумму. Кроме того, перед заселением вам придется раскошелиться еще на услуги агента и последний месяц проживания.

Эксперт отметила, что молодежь все чаще отдает предпочтение более выгодным и максимально комфортным условиям жизни:

— Я считаю, что это правильный подход. Ведь жилье на самом деле должно быть доступным для всех. А мы, люди старой формации, до сих пор считаем квартиру или дом предметом роскоши.

Собственно говоря, поэтому коливинг и привлекает молодежь от 19 до 40 лет.

Щербакова заметила, что коливинг активно меняет условия игры на рынке недвижимости, заставив нервничать не только владельцев квартир, сдаваемых в аренду, но и застройщиков.

Фото: «Вечерняя Москва»

Альтернатива ипотеке

Молодожены Андрей и Тамара Тимченко одни из тех, кто благодаря коливингу нашли друг друга и даже устроили свадьбу в уже ставших им родными пенатах. Пара вот уже два года живет вместе и даже не задумывается о том, чтобы взять ипотеку.

— Сейчас мы живем в центре города в современной большой (200 квадратных метров) квартире. Мы по профессии айтишники, нас окружают единомышленники. О чем еще можно мечтать? — объяснил Андрей.

Нежелание приобретать свое жилье благодаря ипотечному кредиту влюбленные объясняют тем, что не хотят привязываться к одному месту и «не желают вступать в кабалу».

— Мы с супругой очень любим путешествовать. Сейчас постепенно открываются границы, и мы возобновим наши поездки. Взяв кредит, мы будем вынуждены отказать себе в путешествиях и погрузимся в работу, чтобы то и дело успевать платить. Благодаря развитию коливинга мы можем отправиться в такие же «хаусы», расположенные в других странах, где нам не придется искать жилье за баснословные деньги. Вот это и называется: жить в кайф.

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Кроме того, жизнь в коливинге помогла ребятам установить связи с нужными людьми и даже запустить стартап:

— У нас во время пандемии жил парень из Нидерландов. Он застрял в России из-за прекращения авиасообщениям между странами. Мы скоординировались с ним, придумали идею для бизнеса и уже несколько раз к нему летали, чтобы зарегистрировать проект в одном из бизнес-акселераторов. К нему также в гости полколивинга нашего ездили, чтобы повидаться и провести время вместе.

Как признались молодожены, именно коливинг изменил их жизнь и подарил возможность общаться с интересными личностями и проводить весело время.

Плюсы и минусы

Коливинг — это прежде всего люди. И их не бывает мало, поэтому почувствовать себя одиноким и брошенным не получится.

Как рассказала Вера Горюнова, студентка одного из вузов столицы, в коливинге ты учишься не только строить взаимоотношения с другими людьми, но и привыкаешь к дисциплине:

— Например, у нас есть одна общая комната, где мы работаем, трапезничаем, решаем какие-то организационные вопросы или спорные моменты. Точно так же мы собираемся, чтобы поиграть большой компанией, пошуметь или потанцевать, поразмышлять над идеей нового проекта. Поскольку у нас живут в основном ребята из творческих вузов, любящие живопись и моду, мы часто устраиваем модные показы и обмениваемся нарядами.

Чтобы в помещении не разводить беспорядок, жильцы пользуются услугами клининговых компаний или дежурят поочередно:

— Мы скидываемся по 200 рублей, и кто-то один делает уборку общих комнат. От этого все в плюсе: человек получает за свой труд деньги, а мы — чистоту и уют.

Еще одним важным фактором сожительства собеседница «ВМ» назвала запрет на употребление алкогольных напитков в коливинге и курение.

— В нашем коливинге проживает десять человек. Все мотивированные, осознанные и целеустремленные ребята. Средний возраст — 20–25 лет. У всех наблюдается большая потребность в коммуникации, поэтому те, кто заезжает к нам, остаются надолго.

При этом негатива, как призналась Вера, тоже хватает:

— Конечно, бывают ситуации, когда кто-то своим поведением выводит из себя. Мы, безусловно, сразу стараемся обозначить это, чтобы выстроить границы и донести к источнику раздражения свою претензию.

Еще одним минусом собеседница «ВМ» считает привязанность к людям, к которым привыкаешь и не хочешь расставаться.

— Это, пожалуй, самая болезненная проблема. У нас многие даже съезжали из квартиры, когда не могли наладить отношения с вновь прибывшими. Просто мы так долго вместе, что считаем друг друга семьей, конечно, коммуникация продолжится и после, но это уже будет совсем иной формат общения.

Собеседница «ВМ» призналась, что планирует прожить в коливинге еще год, а потом хочет уехать в Лондон и заселиться в местную «коммуну», чтобы найти новых друзей и улучшить английский.

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