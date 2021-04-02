Новые материалы добавили на портал «Открытый бюджет города Москвы»

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В модернизированной версии портала «Открытый бюджет города Москвы» появились материалы о городских проектах, особенностях формирования бюджета, а также истории финансовой сферы России. Об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель ведомства Елена Зяббарова.

Сайт обновили по предложениям пользователей и экспертов с применением современного дизайна и технологий. Уточняется, что в новой версии портала пользователи могут настроить фильтры формата, в котором будет отображаться информация.

— Мы ставим перед собой задачу дать пользователю максимально полные сведения о бюджете города и бюджетном процессе в понятной и удобной форме. Для этого полностью пересмотрели структуру портала и технологии предоставления информации. Новая платформа позволяет сформировать запрос непосредственно к базам данных Департамента финансов Москвы, — подчеркнула Елена Зяббарова.

По ее словам, москвичи смогут узнать об источниках доходов и направлениях расходов. Сайт стал более универсальным благодаря дополнительным прогнозам социально-экономического развития столицы, данным о государственном долге и другим новым материалам.

—В результате доработок информация о городских финансах стала еще более доступной и понятной как для заинтересованных жителей, так и для экспертного сообщества. Современные средства визуализации, включающие набор различных способов сортировки и фильтрации бюджетных параметров, делают ресурс еще более познавательным и удобным для аналитической работы, — отметил министр правительства Москвы, руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что власти акцентируют внимание на повышение прозрачности при решении городских вопросов. Предоставление информации о статистических и аналитических данных по бюджету помогает отвечать на требования москвичей относительно открытости бюджета, считает директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

В частности, на портале можно найти информацию о городских программах, паспорт проекта, цели, задачи, расходы. Отмечается, что на сайте собрали информацию о бюджете за несколько последних лет, чтобы москвичи могли найти как актуальные данные, так и документы о старых проектах. По словам Зяббаровой, информацию о бюджете можно использовать для учебы или в научных работах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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