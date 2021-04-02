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Центр «Моя работа» проведет мастер-классы и вебинары для бизнесменов Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр «Моя работа» проведет мастер-классы и вебинары для бизнесменов Москвы

Анастасия Волоснова

Город

Бесплатные мастер-классы и занятия в сфере бизнеса запустили в центре «Моя работа». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вебинар «Самозанятые: как выбрать заказчика и заработать» проведут 5 апреля в 16:00. Специалисты расскажут, как находить клиентов, и объяснят, как формировать цены на услуги.

На семинаре «Легальный бизнес: от регистрации до договора» 9 апреля в 14:00 слушателей познакомят с основным видом договоров и регистрацией бизнеса. Вебинар «Защити свою самозанятость» пройдет 13 апреля в 16:00. Участники узнают о городской поддержке бизнеса. О составлении портрета целевой аудитории и первых этапах создания бизнес-плана расскажут на тренинге «Бизнес-идея: как найти и выбрать?» 14 апреля.

Цели развития бизнеса помогут разобрать специалисты на вебинаре «Life-менеджмент: технология управления собственной жизнью». О распространенных ошибках бизнесменов расскажут на курсе «Построение прочного фундамента для бизнеса». Кроме того, для москвичей проведут вебинар «Самозанятость: все о налогах» и курс «Основы бухгалтерского учета для начинающих предпринимателей».

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