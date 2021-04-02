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Маршруты для пробежек по Москве разместили на сервисе Russpass
Фото: pixabay.com

Маршруты для пробежек по Москве разместили на сервисе Russpass

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большой газон МГУ Карта всех событий

Интересные маршруты для пробежек по Москве и Ярославлю разместили на сервисе Russpass, который разработали по инициативе правительства Москвы.

Начать пробежку по Ярославлю предлагается в парке на Стрелке, где пересекаются реки Волга и Которосль. Затем спортсмены могут бежать к Ярославскому историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику. Во время тренировки можно также увидеть церковь Ильи Пророка, Успенский кафедральный собор, монумент «Вечный огонь» и Ярославский художественный музей.

В Москве пробежку предлагают начать перед главным зданием МГУ имени М. В. Ломоносова. Спортсмены пробегут мимо киностудии «Мосфильм» и храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах. Любители активного отдыха увидят историческую архитектуру и красоты столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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