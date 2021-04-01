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Дорожная карта проекта для мотопутешествий может появиться в Москве и Подмосковье
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Дорожная карта проекта для мотопутешествий может появиться в Москве и Подмосковье

Кирилл Николаев

Транспорт

Дорожная карта проекта для мотопутешествий может появиться в Москве и Московской области. Об этом в четверг, 1 апреля, сообщили в пресс-службе подмосковного комитета по туризму.

Представители комитета провели встречу с представителями организации «Мото Москва». Центральной темой стало обсуждение дорожной карты пилотного проекта с целью организации туристических маршрутов, адаптированных для путешествий на двухколесном транспорте.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время наиболее детально проработаны программы мотопутешествий по таким направлениям, как Серпухов, Старая Купавна — Жостово, Ленинградское, Рязанское, Ярославское, Новорижское направления, а также Одинцово — Верея, сообщает РИА Новости.

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