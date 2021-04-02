Надземный пешеходный переход построят вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на МКАД

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, МКАД, 14-й километр Карта всех событий

Надземный пешеходный переход возведут вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на МКАД в Москве. Об этом рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. ​

Трехэтажное сооружение построят в виде полукруглых подвесных мостов, расположенных между башнями. Надземную часть перехода выполнят с помощью структурной и стоечно-ригельной системы, добавив витражное остекление.

— Общая площадь сооружения составит порядка двух тысяч квадратных метров, а ширина — три метра. Переход будет приспособлен для маломобильных граждан. Кроме того, за счет витражного остекления будет много солнечного света, что повышает комфорт и безопасность пешеходов, — пояснил Сергей Кузнецов.

Он добавил, что Москомархитектура согласовала проект перехода. Уточняется, что на территории также построят тоннель на правоповоротном съезде с Новоегорьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

Пешеходные переходы будут расположены на 14-километре МКАД, их интегрируют в новую транспортную развязку, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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