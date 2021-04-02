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Объем экспорта пластиковых товаров из Москвы в 2020 году вырос на 4,5 процента
Фото: pixabay.com

Объем экспорта пластиковых товаров из Москвы в 2020 году вырос на 4,5 процента

Анастасия Волоснова

Город

Объем экспорта пластиковых товаров из Москвы в 2020 году вырос почти до 200 миллионов долларов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что показатели 2020 года на 4,5 процента больше, чем в предыдущий период.

— В 2020 году московские товары из пластика импортировали 114 стран на сумму 198,85 миллиона долларов. Ключевым направлением стали страны ближнего зарубежья, при этом основная часть экспорта пришлась на Белоруссию и Казахстан, — пояснил Ефимов.

Товары на сумму более 60 миллионов долларов экспортировали в Белоруссию и Казахстан. Кроме того, в прошлом году Москва возобновила торговлю пластиком с Тунисом, Палестиной, Албанией, Новой Зеландией и Камбоджей.

В 2020 году иностранцы приобрели столичную пластмассовую тару и упаковку на 36,51 миллиона рублей. Из Москвы также экспортируют пластмассовые трубы, канцелярские товары, аксессуары и другие изделия.

— Также в 2020 году московские компании экспортировали строительные изделия из пластика (объем поставок составил 18,63 миллиона долларов), предметы домашнего быта на сумму 13,92 миллиона долларов, а также самоклеящуюся пленку — 7,04 миллиона долларов, — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Уточняется, что в общероссийском экспорте товаров из пластика доля Москвы составила 15,7 процента, пишет Интерфакс.

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